Kreisliga A: Mörlenbach empfängt Tabellenführer Hofheim

Zu einem ersten Spitzenspiel in der noch jungen Saison der Fußball-Kreisliga A kommt es am Sonntag in Mörlenbach, Anpfiff 15 Uhr. Der SV/BSC mit Spielertrainer Riza Aydogan hat noch kein Spiel verloren und empfängt den verlustpunktfreien Tabellenführer FV Hofheim. Insbesondere der Auswärtssieg der Hofheimer mit Trainer Maximilian von Dungen beim Aufsteiger FSG Bensheim lässt aufhorchen. Fast schon folgerichtig folgte ein hoher 4:0-Sieg über die TSV Auerbach II. Der Aufwärtstrend beim früher höherklassig spielenden FV Hofheim hat sich bereits zu Ende der letzten Saison eingestellt. Mörlenbach hat in Brandau beim 1:1 eher einen Sieg verschenkt und sich beim 1:0 über den VfR Fehlheim II bewährt. Aydogan erwartet von daher am Sonntag „ein Treffen zweier ebenbürtige Gegner. Das verspricht ein offenes Spiel. Für uns ist es wichtig, mit breiter Brust aufzutreten und an unsere Stärken zu glauben“. Dazu stehen ihm alle Spieler zur Verfügung.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

FSG Bensheim - TSV Aschbach (Sonntag, 15 Uhr)

Bei allem Respekt vor dem bisher starken Auftreten des Aufsteigers FSG Bensheim mit dem A-Liga-erfahrenen Trainer Paul McNally („Der Auswärtssieg in Trösel spricht für sich“) möchte Aschbachs Trainer Thomas Baucsek die Erfolgsserie seines TSV natürlich auch in Bensheim fortgesetzt wissen. Dafür spricht, dass der 4:1-Sieg über die FSG Riedrode II hoch verdient war und dass mit Tristan Raabe, David Minuth, Jan Wagner und Alex Krapp Urlauber wieder zurückgekehrt sind und zur Verfügung stehen. Einzig eine mangelnde Chancenauswertung hat Baucsek zu bemängeln: „Die Effektivität muss in Bensheim wieder vorhanden sein. Es ist nicht davon auszugehen, dass wir in Bensheim vergleichbar viele Großchancen wie gegen Riedrode bekommen werden.“

SC Rodau - FSV Rimbach (Sonntag, 15 Uhr)

Schwer einzuschätzen ist der Gegner der Rimbacher am Sonntag auch für FSV-Trainer Marcel Reibold: Der SC Rodau mit dem erfahrenen Coach Ludwig Brenner und guten Spielern in seinen Reihen ließ nach einem Kantersieg eine ebenso hohe Niederlage bei der stark einzuschätzenden Starkenburgia folgen. Angenehm für Gäste sind auch nicht die Platzverhältnisse in Rodau. Von daher findet es Reibold gut, dass sein FSV schon letzte Woche beim TV Lampertheim auf Rasen spielen durfte und gewonnen hat. In Rodau erwartet er eine Partie mit vielen Zweikämpfen: „Der Wille wird entscheidend sein.“ Gegenüber dem Spiel in Lampertheim sollte sein Team konzentrierter zur Sache gehen, leichte Fehler abstellen.

Weiterhin fehlen Leistungsträger wie Felix Plücker, Robin Hechler oder Sebastian Alter. Reibold: „Die anderen Jungs haben ihre Sache gut gemacht. Sie haben mein Vertrauen. Von daher fahren wir nach Rodau, um mindestens ein Punkt mitzunehmen.“

TG Jahn Trösel - TSV Auerbach II (Sonntag, 15 Uhr)

Der Saisonstart für die TG Jahn war nicht optimal. Das bringt den erfahrenen Trainer Uwe Engert aber nicht aus der Ruhe: „Wir verfallen definitiv nicht in Hektik mit unserer jungen Truppe.“ Er hat in Trösel, aber auch schon zuvor, schon so manche Berg-und-Tal-Fahrt erlebt. In der letzten Saison ging es eher bergauf. Jetzt kommt mit dem TSV Auerbach II eine neu formierte, junge Mannschaft nach Trösel, die nach zwei Spieltagen mit leeren Händen und einem entsprechend schlechten Torverhältnis dasteht. Aber eine Reserve kann jederzeit von oben Verstärkung bekommen. Engert hofft auf ein gutes Spiel und möchte mit seiner Mannschaft „die Punkte im Tal belassen. Gegen Auerbach II soll es besser als gegen Bensheim gemacht werden“.

ISC Fürth - SG Brandau/Gadernheim (Sonntag, 15 Uhr)