Kreisliga A: Mörlenbach will kleine Serie ausbauen

Der SV/BSC Mörlenbach mit dem neuen Trainer Thorsten Bartmann ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Kreisliga A. Nur gegen den starken, noch immer unbesiegten Tabellenzweiten Starkenburgia Heppenheim leistete sich die Elf ein Unentschieden. Zuletzt gab es Siege in Bürstadt und vor allem beim Favoriten VfR Fehlheim II. Mörlenbach hat sich mittlerweile im Mittelfeld der Tabelle etabliert. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt der SV/BSC zum vorletzten Spieltag vor der Winterpause die SG Brandau/Gadernheim, die zuletzt mit mäßigem Erfolg spielte und kurz vor den Abstiegsplätzen schwebt.