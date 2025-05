Kreisliga A:  Mörlenbach ist durch, Aschbach ohne Druck

Fürth. 1:1: Das war der Punkt, den der SV/BSC Mörlenbach in der Fußball-Kreisliga A noch gebraucht hat, um 100 Prozent sicher gehen zu können, dass nichts mehr anbrennt. Aber auch für den ISC Fürth sind noch nicht alle Felle davon geschwommen, wovon Zweiter Vorsitzender und Sprecher Ercan Bakla überzeugt ist: „Mit zwei Siegen aus den ausstehenden zwei Spielen können wir es noch schaffen, den drittletzten Platz zu erreichen.“ Im Nachholspiel trennten sich beide am Mittwochabend unentschieden. Nach den Worten von Mörlenbachs Sprecher Andreas Schneider wechselten von Anfang an die Spielanteile. Torhüter André Walter zeigte sich in der ersten Halbzeit bei platzierten Schüssen der Fürther hervorragend auf dem Posten. Die Schlüsselszene war in der 67. Minute. Nach einer Ecke der Mörlenbacher hatte Abdoulaye Yattara plötzlich den Ball in der Hand. Schiedsrichter Mathias Weber (Aschbach) entschied auf Handelfmeter. Die Fürther argumentierten, dass Yattara von hinten geschubst worden sei und er gar nicht anders konnte. ISC-Spielertrainer Erblin Azizi meckerte, weshalb er später auch eine Zeitstrafe erhielt. Julius Fries ließ die Chance nicht entgehen. In der 84. Minute gelang dem ISC der Ausgleich. Samoussudin Yerima spielte am Strafraum Mohammed Conde frei. Dessen platzierter Schuss aus 14 Metern landete im unteren Eck. Im Anschluss vergab Mörlenbach große Chancen. Robin Renzland zielte am Tor vorbei, Simon Goderbauer traf den Pfosten. Schneider wünscht sich, dass sich der SV/BSC am Sonntag mit einem Sieg gegen Hambach vom eigenen Publikum verabschiedet.