Kreisliga A: Großer Konkurrenzkampf beim TSV Aschbach

Nichts anbrennen gelassen hat bisher der SV/BSC Mörlenbach in der Fußball-Kreisliga A bei Heimspielen. Die Mannschaft und auch Spielertrainer Riza Aydogan erhalten seit Jahren großes Lob von den Mitbewerbern für ihr kompaktes Auftreten, die starke Offensive und die konzentrierte Defensive. So äußert sich auch Aschbachs Trainer Thomas Baucsek, der sich am Sonntag, 15 Uhr, mit seinem TSV in Mörlenbach vorstellt und gern an den 1:0-Auswärtssieg im Vorjahr zurückdenkt. Abzuwarten bleibt, wie viele Körner dem SV/BSC das Spiel am Donnerstagabend bei der TG Jahn Trösel gekostet hat.