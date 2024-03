Kreisliga A: Der Mörlenbacher Knoten muss zu Hause platzen

Für den SV/BSC Mörlenbach gilt es nun, ähnlich wie beim kommenden Gegner TSV Aschbach, „endlich den Heimkomplex“ abzulegen. Am Sonntag (15 Uhr) kommt es zum Duell in der Fußball-Kreisliga A. Das Hinspiel gewannen die Gäste aus Mörlenbach um n Spielertrainer Riza Aydogan mit 2:1, was die lupenreine Auswärtsbilanz des SV/BSC komplettierte. Aydogan schätzt an Aschbach, dass die Elf von Thomas Baucsek „gewillt ist, Fußball zu spielen“ und dass sie selbst eine hervorragende Auswärtsbilanz aufzuweisen hat.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Der SV/BSC hat zuletzt die Hürde in Gadernheim übersprungen. Jetzt soll endlich der Knoten zu Hause platzen. Dazu soll wie bewährt aus einer kompakten Abwehr gegen die gefährlichen Spitzen der Aschbacher heraus agiert werden. Wie in der Vorwoche wird der SV/BSC trotz einiger fehlender Stützen eine schlagkräftige Truppe auflaufen lassen können. Aydogan: „Den Schwung vom Spiel in Gadernheim wollen wir mitnehmen. Um oben dranzubleiben, brauchen wir die Punkte.“

Das Auswärtsspiel beim SV/BSC Mörlenbach erachtet Aschbachs Trainer Thomas Baucsek für sein Team eher als kleinen Vorteil. Die Heimniederlage gegen den SC Rodau (2:3) bewertet er dagegen als „völlig unnötig“. Seine Mannschaft konnte die PS nicht auf den Platz bringen. Hinzu kamen die frühen Verletzungen von Dylan Bräse und Florian Wagner. Während bei Bräse Hoffnung besteht, wieder eingreifen zu können, fällt Wagner wohl für mehrere Wochen aus. Baucsek: „Das trifft uns natürlich hart.“ Dafür könnte Marius Strauch wieder mit auflaufen.

Vor dem SV/BSC bekundet Baucsek seinen Respekt: „Riza leistet dort hervorragende Arbeit – auf und neben dem Platz. Ich sehe Mörlenbach als sehr gutes Kollektiv, eine Mannschaft die viel Stabilität im Spiel hat und in der Defensive nur schwer zu knacken ist. Eine Herausforderung, die es anzunehmen gilt. Dazu muss bei uns aber eine Leistungssteigerung her.“

FSV Rimbach - SG Brandau/Gadernheim (Sonntag, 15 Uhr)

„Wir haben gezeigt, dass wir zurecht oben dabei sind“, freut sich Rimbachs Trainer Marcel Reibold über den hohen 5:2-Sieg bei der zuletzt stark aufspielenden TG Jahn Trösel. Der FSV ist mit sechs Punkten aus zwei Spielen damit „hervorragend aus der Winterpause gekommen“. Jetzt gilt es für Reibold, diese Formkurve gegen die SG Brandau/Gadernheim zu bestätigen, die eine solide Runde spielt und „eine spielstarke Truppe zusammen hat“, wie Reibold weiß.

Bisher hat Rimbach mit der Ausnahme der Niederlage gegen den TSV Aschbach alle Heimspiele gewonnen. So soll es auch am Sonntag sein, bevor es am kommenden Donnerstag (Anpfiff 19 Uhr) zum schweren Nachholspiel beim VfR Fehlheim II geht. Allerdings muss Reibold einige Ausfälle verkraften. Fehlen werden Sebastian Alter, Loris Ginader, Marcus Schwarz und der langzeitverletzte Farhan Mohamed.

FSG Riedrode II - TG Jahn Trösel (Sonntag, 13 Uhr)