Kreisliga A: TSV Aschbach erobert die Tabellenspitze

Nach einer berauschenden Schlussphase, nach einem ständigen Hin und Her legte der TSV Aschbach in der siebten Minute der Nachspielzeit noch ein Tor nach und siegte schließlich mit 4:2 beim SV/BSC Mörlenbach. Dieser Sieg hievt die Mannschaft von Trainer Thomas Baucsek gleichzeitig an die Tabellenspitze der Fußball-Kreisliga A, punktgleich mit dem FV Hofheim.