Kreisliga A: FSV Rimbach siegt in Mörlenbach verdient

Klar mit 3:0 hat der FSV Rimbach das Derby in der Fußball-Kreisliga B beim SV/BSC Mörlenbach gewonnen und sich damit auf dem zweiten Tabellenplatz hinter dem TSV Aschbach etabliert. Das Spiel war schon in der Halbzeit entschieden. Der SV/BSC hat derzeit personell auch schlechte Karten. David Knapp und Julian Goderbauer werden noch eine Zeitlang fehlen. Spielertrainer Riza Aydogan musste sich schon in der Halbzeit auswechseln. Er hat einen Schlag abbekommen.