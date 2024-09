Kreisliga A: Der FSV Rimbach nimmt die Favoritenrolle an

Der FSV Rimbach nimmt in der Fußball-Kreisliga A am Sonntag (15 Uhr) die Favoritenrolle gegen den ISC Fürth an. Dazu bekennt sich Trainer Marcel Reibold nach zuletzt drei mit zu null gewonnenen Spielen (einschließlich des Pokalspiels in Trösel). Er erkennt aber auch, dass der ISC verglichen mit der letzten Saison ungleich stärker ist. Dazu nennt er den neuen Spielertrainer Emre Gözübüyük und den Rückkehrer Kenan Kemanci. Gözübüyük, so berichtet ISC-Sprecher Salahudin Zulovic, ist bis Sonntag zwar wieder vom Urlaub zurück. Er gilt aber noch als angeschlagen. Der ISC sieht natürlich die hohe Hürde, die vor ihm in Rimbach aufgebaut ist. Zulovic: „Es wird schwer. Wir sind aber guter Dinge nach unserem Spiel gegen den TV Lampertheim, das wir eigentlich hätten gewinnen müssen. Wir werden alles geben, um etwas Zählbares zu holen. Mit einem Punkt wären wir aber zufrieden.“