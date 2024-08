Kreisliga A: TSV Aschbach will noch Boden gutmachen

Die Kerwe in Mörlenbach „entzerrt“ den kommenden Spieltag in der Fußball-Kreisliga A aus Odenwälder Sicht. Wegen der Feiertage im Weschnitztal wird die Partie TG Jahn Trösel gegen den SV/BSC auf Wunsch der Mörlenbacher erst am Donnerstag (29. August) um 19 Uhr ausgetragen. Aschbach und Rimbach haben am Sonntag Heimspiele, der ISC Fürth tritt in Hofheim an.