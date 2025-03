Kreisliga A: SV/BSC Mörlenbach vergisst den Lohn

Mörlenbach. Mörlenbachs Trainer Thorsten Bartmann will, dass sich seine Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A „endlich mal wieder für ihre gute Leistungen belohnen kann“. Dazu hat es in den letzten Spielen an Treffsicherheit gefehlt. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt der vermeintliche Außenseiter TV Lampertheim zum SV/BSC ins Weschnitztalstadion. In der Hinrunde setzte es mit dem alten Spielertrainer Riza Aydogan beim damals sieglosen Tabellenletzten eine überraschende 1:3-Niederlage. Zudem haben Bartmann und sein Team die Erfolge der Lampertheimer in den beiden letzten Spielen (den Sieg über Aschbach und den Sieg in Auerbach) durchaus wahrgenommen. Bartmann: „Wir wollen zu Hause punkten. Wenn wir gut verteidigen und vorne torgefährlicher werden, könnte es am Sonntag was werden.“