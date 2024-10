Kreisliga A: Eine reife Leistung von Tabellenführer TSV Aschbach

Das ist der Stil einer Spitzenmannschaft. Der TSV Aschbach hat sich durch das 0:1 des kompakt auftretenden VfR Fehlheim II nicht beirren lassen – wenn auch eine Zeit lang Stillstand herrschte –, das Spiel gedreht und am Ende als verdienter 2:1-Sieger den Platz verlassen. So sieht es auch Aschbachs Sprecher Tim Walz. Damit hat der TSV seine Tabellenführung in derFußball-Kreisliga A mit jetzt fünf Punkten Vorsprung gefestigt. Schärfste Verfolger sind nun Aufsteiger FSG Bensheim und Starkenburgia Heppenheim mit einem Spiel weniger.