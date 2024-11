Kreisliga A: Die beste Saisonleistung des TSV Aschbach

Ein dreifach donnerndes Helau hat sicherlich auch noch so manch ein Spieler und Fan des TSV Aschbach bei den Feierlichkeiten der Straßenfastnacht der Hussmouge am Samstagabend über die Lippen gebracht. Doch zuvor gab es bei den Überwäldern einen dreifach donnernden Torjubel. 3:0 hieß es am Ende im Topspiel der Fußball-Kreisliga A gegen den FSV Rimbach, womit der Herbstmeister seine Spitzenposition weiter festigte.