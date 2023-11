Kreisliga A: TSV Aschbach gegen SV Lörzenbach besonders motiviert

Zum letzten Hinrundenspieltag in der Fußball-Kreisliga A kommt es am Samstag, 16 Uhr, zum großen Aufeinandertreffen der Odenwälder Rivalen TSV Aschbach und SV Lörzenbach. In Aschbach ist es Tradition, zum Straßenfastnachtsereignis an der Mehrzweckhalle auch ein Heimspiel auszutragen.