Kreisliga A: Auch Platz drei stellt Aschbach zufrieden

Aschbach. Letztendlich hat es sich der TSV Aschbach selbst zuzuschreiben, dass der Platz an der Sonne nach der A-Liga-Hinrunde noch eingebüßt wurde. Der erste Rückschlag kam im Heimspiel gegen die FSG Bensheim. In der Rückrunde wurden nur 15 Punkte aus elf Spielen geholt. Selbstkritisch ist die Analyse von Trainer Thomas Baucsek vor dem Heimspiel am Sonntag gegen die in der Rückrunde erstarkte SG Brandau/Gadernheim. Dennoch kann er perspektivisch mit der Runde zufrieden sein. Zahlreiche junge Spieler wurden ins Spielkonzept eingebaut.