Der TSV Aschbach ist wieder einen Schritt weiter

Aschbach. „Wir haben eine hervorragende Runde gespielt. Die Enttäuschung hält sich in Grenzen.“ Das ist das Statement von Aschbachs („Spieler“-) Trainer Thoma Baucsek „am Tag danach“. Am Sonntag wurde der SC Rodau in der Fußball-Kreisliga A noch mit 6:1 in die Schranken verwiesen. Die FSG Bensheim lag zeitweise beim VfR Fehlheim II zurück. Aschbach durfte noch hoffen. Doch dann siegte die FSG erwartungsgemäß mit 3:2. Punktgleich und sogar mit dem besseren Torverhältnis landete der TSV in der A-Liga-Runde 24/25 auf Platz drei hinter der FSG Bensheim, die jetzt gemeinsam mit der Starkenburgia aufsteigt. Bensheim hat im direkten Vergleich mit Aschbach die Nase vorn.