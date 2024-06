TSV Aschbach II feiert den Aufstieg in die Kreisliga C

Der zweite Matchball hat zu Hause gesessen – und wie! Die zweite Mannschaft des TSV Aschbach besiegte am Sonntag den SV Schwanheim vor nahezu 500 Zuschauern mit 6:1 (2:0) und steigt damit als Tabellenzweiter der Relegationsrunde in die Fußball-Kreisliga C auf. Gruppenerster wurde der FC Italia Bensheim, der damit den Klassenerhalt schaffte. Die Schwanheimer spielen auch in der neuen Saison in der D-Liga.