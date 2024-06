Ein Sieg reicht dem TSV Aschbach II für den Aufstieg

Zwei Matchbälle hat der TSV Aschbach II, der am Donnerstag (19 Uhr) beim FC Italia Bensheim in die Relegation zur Fußball-Kreisliga C startet. Nach dem 3:3-Unentschieden zwischen dem SV Schwanheim und der Italia im ersten Spiel der Dreierrunde am Montagabend wären die Aschbacher mit einem Sieg schon aufgestiegen – es gibt nämlich zwei freie Plätze. Ansonsten hat die zweite Mannschaft des A-Ligisten am Sonntag (16.30 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Schwanheim noch eine Chance.