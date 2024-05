Im Fußballkreis Bergstraße entfällt wieder die Relegation

Bis auf eine Ausnahme entfällt auch in diesem Jahr die Relegation im Fußballkreis Bergstraße. Das ergaben die Resultate des finalen Spieltages an Fronleichnam. Da in der Verbandsliga Süd der VfR Fehlheim tatsächlich den Relegationsrang belegt (die SKG Rodgau und RW Frankfurt spielten 3:3), steigt keine Mannschaft in die Gruppenliga Darmstadt ab. Eintracht Wald-Michelbach als freiwilliger Absteiger zählt nicht aufs Kontingent.

Dadurch gibt es in der Gruppenliga nur zwei direkte Absteiger (Seckmauern und Ginsheim), die FSG Riedrode als Drittletzter darf gegen den Kreisoberliga-Zweiten die SG Unter-Abtsteinach um den Ligaerhalt spielen. Weil in Folge dessen die Kreisoberliga sowie die A-Liga Bergstraße weniger Mannschaften als vorgesehen aufweisen, entfällt die Relegation. Der FC Ober-Abtsteinach bleibt Kreisoberligist und der SV Lörzenbach steigt als A-Liga-Zweiter direkt auf. Der ISC Fürth, der nur einen Punkt holte, darf in der A-Liga bleiben, während B-Liga-Vizemeister FSG Bensheim hoch geht.

Bereits vor dem finalen Spieltag waren Entscheidungen gefallen, infolge dessen drei Vereine Grund zum Feiern hatten: Der B-Liga-Vorletzte SG Gronau hält ohne Relegationsspiele die Klasse, der C-Liga-Dritte SV Unter-Flockenbach III steigt direkt auf. „Schuld“ daran ist Azzurri Lampertheim. Wie Kreisfußballwart Reiner Held erläuterte, verzichtet der Verein, der zu Rundenbeginn 2023/24 aus der A-Liga abmeldete, auf sein Startrecht in der B-Liga und tritt in einer Spielgemeinschaft mit FC Waldesruh in der C-Liga an.

Azzurri zieht in B-Liga zurück

Durch Lampertheims freiwilligen Rückzug wird ein Platz in der B-Liga frei, den Unter-Flockenbach III einnimmt. Die Klasse startet mit 15 Mannschaften in die neue Runde. Aufgelöst wird in diesem Zuge die Spielgemeinschaft der Lampertheimer Clubs Waldesruh und Waldhorn, was wiederum für den SV Schwanheim positive Folgen hat. Er bestreitet anstelle des D-Liga I-Vizemeisters als Dritter der Abschlusstabelle die Aufstiegsspiele. Und aus dieser Dreierrunde (Schwanheim, Italia Bensheim, TSV Aschbach II) landen am Ende zwei Teams in der C-Liga, damit diese auf die gewünschte Stärke von 16 Mannschaften kommt. Waldhorn Lampertheim verschwindet vorerst von der Bildfläche.

