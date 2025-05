Die Zahl der Absteiger im Kreis Bergstraße bleibt

Kreis Bergstraße. Die Fußballsaison biegt auch im Kreis Bergstraße auf die Zielgerade ein. In den meisten Ligen sind die Entscheidungen um Auf- und Abstiege noch nicht gefallen – die Ausnahme macht hier der FC Fürth, der nach einer makellosen Saison schon Anfang April die Meisterschaft in der Kreisoberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die Gruppenliga Darmstadt feiern konnte. Wie jedes Jahr geht vor allem bei den betroffenen Vereinen das Rätselraten wieder los, ob es bei Auf- und Abstieg Verschiebungen geben wird, wenn die Kreisoberliga aufgrund fehlender Bergsträßer Absteiger aus der Gruppenliga aufgefüllt werden muss.