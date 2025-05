Spannung vorm Saisonfinale - auch ohne Relegation

Foto: Ernst Lotz

Obwohl sie am 25. Spieltag noch acht Punkte hinter Olympia Lorsch zurücklag, hat sich die SG Unter-Abtsteinach (links Erik Anhölcher) nach einer nicht mehr für möglich gehaltenen Aufholjagd und dem 3:1-Sieg am Sonntag gegen den SV Lörzenbach den zweiten Platz in der Kreisoberliga zurückerobert und kann nun durch einen Sieg am letzten Spieltag beim schon als Meister feststehenden FC Fürth die Teilnahme an der Relegation um den freien Platz in der Gruppenliga sichern.