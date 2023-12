Ist die Winterpause wirklich länger?

Seit Sonntag befindet sich der Fußball im Kreis Bergstraße in der Winterpause. Angesichts des Wintereinbruchs mutet der letzte reguläre Spieltag des Jahres wie eine Punktlandung an – auch wenn es vor allem im Odenwald noch zu Spielabsagen kam. Die jetzt bevorstehende fußballfreie Zeit wird vielerorts als ungewöhnlich lang empfunden – wohl auch, weil der Ball in der Kreisliga B und in den beiden D-Ligen schon seit Mitte November ruht. Aber ist dem wirklich so?