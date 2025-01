TSV Aschbach verlängert mit dem Trainerduo

Der TSV Aschbach geht als Tabellenführer in der Fußball-Kreisliga A in den Rest der Rückrunde. Und wer weiß, vielleicht spielen die Aschbacher in der kommenden Saison wieder in der Kreisoberliga. Der Traditionsverein hat jetzt jedenfalls schon einmal mit Trainer Thomas Baucsek und Co-Spielertrainer Anas Sanori verlängert. Auch die Mannschaft bleibt zu „95 Prozent“ zusammen, sagt TSV-Abteilungsleiter Gerhard Sauerwein.