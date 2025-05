Kreisliga A: Kerwe, Heimspiel und noch alles drin für Aschbach

Aschbach. Der TSV Aschbach hat es durch einen kleinen Leistungseinbruch nicht mehr in eigener Hand. Dennoch oder gerade deshalb will Thomas Baucsek mit seiner Mannschaft am Sonntag das letzte Heimspiel gegen den SC Rodau gewinnen, gemeinsam mit den Mannschaften und dem treuen heimischen Publikum Kerwe feiern. Das Spiel wird um der Chancengleichheit willen bereits um 13 Uhr angepfiffen. Zeitgleich spielt der VfR Fehlheim II gegen die FSG Bensheim. Gewinnt Bensheim, steht die FSG als Zweiter neben der Starkenburgia als Aufsteiger in die Fußball-Kreisoberliga fest.