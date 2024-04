Kreisliga A: TG Trösel besiegt den TSV Aschbach mit 3:1

Am Anfang hat es schon so ausgesehen, als würde die TG Jahn Trösel in der Fußball-Kreisliga A den TSV Aschbach überrollen. Schnell stand es 2:0. Doch dann fing sich die Gäste-Elf wieder, spielte auf Augenhöhe. Am Ende siegte die TG Jahn Trösel dennoch mit 3:1 Toren.