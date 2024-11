Kreisliga A: Trösel versucht alles, aber Feller trifft

Die TG Jahn Trösel hat wirklich alles versucht. Doch entweder stand Rimbachs Torwart Stephano Kouvaras im Wege oder ein Abwehrspieler rettete auf der Linie. Zudem landete in der Schlussminute ein Kopfball von Dominik Arnold an der Latte Es war wie verhext. Umso glücklicher ist der FSV Rimbach mit Trainer Marcel Reibold über den knappen 1:0-Sieg bei der heimstarken TG Jahn Trösel. Mit diesen drei Punkten wurde der dritte Platz in der Fußball-Kreisliga A gesichert.