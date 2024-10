Kreisliga A: Schwere Aufgabe für Mörlenbach und Thorsten Bartmann

Am Sonntag (15 Uhr) treffen in der Fußball-Kreisliga A mit dem Tabellenführer TSV Aschbach und dem VfR Fehlheim II „zwei bärenstarke Teams“ aufeinander, wie es auch Aschbachs Trainer Thomas Baucsek sieht. Fehlheim II gehört dem unmittelbaren Verfolgerfeld von Aschbach und Rimbach an und empfiehlt sich durch das 5:0 gegen Trösel. Baucsek sieht den Gegner von der Spielanlage her noch „etwas reifer als wir“ aufgestellt: „Wir werden uns aber nicht klein manchen und voll auf Sieg spielen“, verweist er auf die Erfolge der jüngsten Zeit.