Kreisliga A: "Kleines Weschnitztal-Derby" in Mörlenbach

Der SV/BSC Mörlenbach hat mit einem 5:4-Sieg in Rodau seine Durststrecke überwunden, der ISC Fürth hat sich mit seinem Dreier gegen Auerbach II wohl fürs Erste im Mittelfeld der Fußball-A-Liga etabliert. Am Sonntag, 15 Uhr, steht nun für die beiden Teams „ein kleines Derby“ im Weschnitztalstadion an. Man kenne sich gut, auch aus A-Liga-Zeiten. Die Vergleiche seien immer spannend gewesen, bestätigen Mörlenbachs Interimstrainer Thorsten Bartmann und ISC-Sprecher Salahudin Zulovic.