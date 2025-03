Kreisliga A: Rimbacher Sorgen reißen nicht ab

Rimbach. Am Donnerstag, Spieltag unter der Woche in der Fußball-Kreisliga A, kommt es in Rimbach (Anpfiff: 19 Uhr) zur Begegnung zweier Mannschaften, die zum Wiederbeginn jeweils in schweren Auswärtsspielen einen Punkt erkämpft haben. Der FSV Rimbach empfängt die TG Jahn Trösel. Dementsprechend groß ist der Respekt von Rimbachs Trainer Marcel Reibold vor der TG Jahn, „einer kampfstarken Mannschaft, mit einem sehr guten Torwart und guten Einzelspielern in der Offensive“. Er erwartet ein spannendes Spiel auf Augenhöhe: „Die Tagesform wird entscheiden.“