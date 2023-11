SV/BSC Mörlenbach und FSV Rimbach haben gegenseitig viel Respekt

Zum Weschnitztalderby (vor zwei Jahren noch in der B-Liga) treffen am Sonntag in Mörlenbach der SV/BSC und der FSV Rimbach aufeinander. Anpfiff vor großer Zuschauerkulisse ist um 14.30 Uhr. Beide Vereine spielten in der letzten Runde als Aufsteiger eine sehr gute Rolle, mischten ordentlich oben mit. Auch jetzt sind sie als Dritter (FSV) und Vierter wieder sehr gut positioniert, wobei für Rimbach noch eine Gutschrift von drei Punkten aussteht.