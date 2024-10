Kreisliga A: FSV Rimbach sucht seine Konstanz

Die aktuellen Leistungsschwankungen in seinem Team schmecken Rimbachs Trainer Marcel Reibold gar nicht. Souveränen Auswärtsauftritten des FSV folgen unerklärlich hohe Heimniederlagen in der Fußball-Kreisliga A, so wie zuletzt gegen die Starkenburgia. Am Sonntag, 15 Uhr, kommt der VfR Bürstadt. Auf dem Papier ist Rimbach klarer Favorit.