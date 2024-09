Kreisliga A: FSV Rimbach muss eine Reaktion zeigen

Bereits am Samstag, 15 Uhr, tritt der aktuelle Tabellenzweite der Fußball-Kreisliga A, der FSV Rimbach, am Fuße des Schlossberges auf dem engen Platz beim TSV Hambach an. Der FSV empfiehlt sich nicht gerade durch die 3:4-Niederlage gegen den ISC Fürth vom Wochenende. In der ersten Hälfte lag der Favorit nach sehr effizient ausgespielten Kontern des ISC Fürth bereits mit 0:4 zurück: „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben“, lautet die Analyse von Rimbachs Trainer Marcel Reibold. Also erwartet er eine Reaktion im Spiel in Hambach, so wie in der zweiten Halbzeit gegen den ISC, als man immerhin noch drei Torerfolge feiern konnte.