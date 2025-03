Kreisliga B: Siby bringt den Erfolg zum TSV Gras-Ellenbach zurück

Kreisliga B: Der TSV Gras-Ellenbach hat immer noch Schmerzen

Der TSV Gras-Ellenbach will im Kellerduell gegen den TSV Weiher Wiedergutmachung betreiben. Der SV Affolterbach und der FSV Zotzenbach sind in der Favoritenrolle - die Spiele in der Kreisliga B.