Kreisliga B: „Tag des offenen Tors“ ins Zotzenbach

Der knappe 6:5-(2:3-)Sieg des FSV Zotzenbach gegen den VfB Lampertheim in der Fußball-Kreisliga B war zwar etwas für die Augen, aber nichts für schwache Nerven. Beim Tag der offenen Abwehr neigte sich die Partie mal in die eine, mal in die andere Richtung. „Das hätte auch 8:8 ausgehen können“, meinte FSV-Vorsitzender Roland Agostin.