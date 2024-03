Kreisliga B: Der FSV Zotzenbach besiegt Weiher standesgemäß

Standesgemäß und auch verdient in dieser Höhe war der 6:1-Sieg des FSV Zotzenbach in der Fußball-Kreisliga B gegen den Tabellenletzten TSV Weiher. Das sagte FSV-Vorsitzender Roland Agostin. Der Gegner wurde nicht unterschätzt „und wir haben unser Spiel durchgezogen“. Mit einer starken Mannschaftsleistung war der Erfolg nie gefährdet und es wurde so außerdem der Auswärtssieg in Affolterbach vergoldet.

David Rauch machte mit seinem Hattrick bereits zur Pause alles klar. In der 15., 20. und 30 Minute erzielte er die ersten drei Treffer, ehe Savas Keskin in der 39. Minute für Weiher den Anschluss markierte. Nach der Pause sorgten das 4:1 durch Marco Weber in der 65. Minute sowie das 5:1 und 6:1 durch Jucine Baur (75./78.) dafür, dass zu keiner Zeit Zweifel an den drei Punkten für die Hausherren aufkommen konnten. Neben dem Dreifach-Torschützen Rauch stach noch Luca Strubel heraus, der an fast allen Toren mit seinen Vorlagen beteiligt war. Vielleicht eine Viertelstunde hielten die Weiher mit, analysierte TSV-Trainer Holger Taube. Er sah das Ergebnis auch in der Höhe als gerecht an.

FSV Zotzenbach: Schuch, Boml, J. Rauch, Strubel, Weber, Aydogan (80. Karadolami), D. Rauch, Baur, Schildbach, Wecht (80. Chodakow), T. Hufnagel (70. J. Hufnagel).

TSV Weiher: U. Schmittinger, Jakob, Aliev, Steffan, Koch, Krastel (25. M. Kohl), Werner (65. A. Schmittinger), Reichl, Fröhlich (65. Majweski), B. Kohl, Keskin.

SG Hüttenfeld - SV Fürth II 2:2 (2:0)

Auf dem SG-Rasenplatz war es das erwartet schwere Spiel für die SV-Reserve. Zweikampfbetont und mit tiefen Bällen hatten die Einheimischen in der ersten Hälfte die Nase vorn und führten folgerichtig zur Pause mit 2:0. Die Umstellung in der Halbzeit war erfolgreich. „Wir haben den Kampf angenommen“, sagte SV-Sprecher Stephan Steiger.

Joker Michael Schneider glich mit zwei Treffern in der 72. und 81. Minute zum Endergebnis auf. Aufgrund der schwierigen Aufgabe zeigte sich Steiger mit den Unentschieden zufrieden, auch wenn die Gäste in den letzten Minute noch Möglichkeiten zum Dreier hatten.

SV Fürth II: P. Hartmann, Burk (66. Schneider), Orhan, Steiger (14. Schäfer), Bayraktar, Hodroj, Görner, T. Hartmann, Tekgezen (17. Diefenbach), Hallermeier, Weise.

SG Hammelbach/Scharbach - TSV Hambach 3:4 (2:1)

Ein tolles und interessantes Spiel von beiden Seiten sah am Ende den Tabellenführer als knappen Sieger. Zu einfache Gegentore waren laut SG-Trainer Oliver Zeug letztlich spielentscheidend. Die Mannschaft gab bis zum Schluss alles, aber es fehlte einfach das nötige Quäntchen Glück. Dazu fielen die Gegentore auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt. „Unsere Schlafmützigkeit wurde ausgenutzt.“ Die Hausherren ließen einige Möglichkeiten liegen und wurden bestraft. Nach dem frühen 0:1 drehte die SG die Partie mit Toren von Lucas Bergmann und Luca Fiederlein kurz vor der Halbzeit wieder. Zwei sehr schöne Treffer, meinte Zeug anerkennend. Allerdings mussten die Einheimischen immer wachsam sein. Hambach kam besser aus der Kabine zurück und machte bis zum Ende der regulären Spielzeit drei Treffer zum 2:4.

„Wir hätten schneller, klarer und kaltschnäuziger sein müssen“, meinte der SG-Coach. Steffen Impe betrieb in der Nachspielzeit noch etwas Ergebniskorrektur zum 3:4. Auf jeden Fall gab die Mannschaft ihr Bestes und konnte erhobenen Hauptes vom Platz gehen, lobte Zeug.

SG Hammelbach/Scharbach: Wolf, Eisenhauer, Wiegand, Winkler, Fiederlein, J. Impe, S. Impe, Bergmann, Emig (73. Bauer), Trautmann, Unger.

TSV Elmshausen - SV Affolterbach 3:4 (1:1)

Es ging wild hin und her im Verfolgerduell der Fußball-Kreisliga B. Am Ende hatte der SV Affolterbach beim TSV Elmshausen mit 4:3 (1:1) die Nase vorn. In den ersten 15 Minuten agierten die Gäste etwas nervös – was aufgrund der vorangegangenen Heimniederlage gegen Zotzenbach nicht verwunderlich war. Dann aber zahlte sich das Training aus und der SV bestimmte die Partie mit guten Aktionen nach vorn.

Das 0:1 durch Berat Gül nach einer Vorlage von Marcel Eckert war in der 40. Minute die Konsequenz, freute sich Trainer Sebastian Theobald. Allerdings kassierte der SV direkt vor dem Halbzeitpfiff noch den ärgerlichen Ausgleich– wie es überhaupt zu einfache Gegentore gab. Das Auf und Ab setzte sich nach Wiederanpfiff fort. Erst erzielten die Hausherren das für den SV bittere 2:1, als die Gäste nach einer Verletzung ihre Grundordnung umstellen mussten. Doch die Elf ließ sich nicht hängen. Lohn war in der 80. Minute der Ausgleich durch einen Handelfmeter von Ajdin Pudic. Marcel Eckert verwandelte gleich danach einen langen Abschlag von Keeper Simon Roth glücklich zum 2:3, doch postwendend fiel noch einmal der Ausgleich. Erst als wieder Eckert nach einer Vorlage von Ron Bechtold den vierten Treffer markierte, war beim TSV der Ofen aus. Zuvor stand die Partie auf Messers Schneide. Doch der SV drückte mit dem neuen System kräftig von außen und verteidigte in den letzten Minuten gut.