Kreisliga B: Der SV Affolterbach zeigt die richtige Reaktion

Von der ersten bis zur letzten Minute „waren wir immer einen Schritt zu spät“, sagte Trainer Holger Taube nach der 2:10-Heimniederlage des TSV Weiher in der Fußball-Kreisliga B gegen den SV Affolterbach. Für Taube ist Affolterbach die stärkste Mannschaft der Liga. Bereits nach vier Minuten fiel das 0:1 durch Marcel Eckert. „Wir müssen es so anerkennen“, meinte Taube. Alexander Theobald, Ajdin Pudic und wieder Eckert waren die weiteren Torschützen in der ersten Hälfte. Zwischenzeitlich hatte in der 44. Minute Lukas Krastel für den TSV auf 1:3 verkürzt. Nach der Pause ging das Torfestival weiter. Noch zwei Mal Theobald, Anes Pudic, Ajdin Pudic, Berat Gül und Nico Strasser trugen sich in die Torschützenliste auf SVA-Seite sein. Christian Jäger war in der 60. Minute für den TSV zum 2:6 erfolgreich.