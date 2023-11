Kreisliga B: Der FSV Zotzenbach wird aus der Bahn geworfen

Für den FSV Zotzenbach läuft es derzeit nicht. Schon seit vier Spieltagen hat die Mannschaft keinen Sieg mehr geholt. Gegen den TSV Gras-Ellenbach setzte es in der Fußball-Kreisliga B am Donnerstagabend zu Hause eine 1:4-(1:3-)Niederlage. So langsam muss das Team wieder mal dreifach punkten, sonst ist der Zug nach oben schon vor der Winterpause abgefahren.