Kreisliga B: Im Derby spielt die Tabelle keine Rolle

Gras-Ellenbach. Von der Tabellensituation her ist die Ausgangslage eigentlich eindeutig. Doch wenn der TSV Gras-Ellenbach am Samstag (15 Uhr) in der Fußball-Kreisliga B auf den SV Affolterbach trifft, ist gar nichts klar. Denn beide Teams sind im Überwald-Derby hochmotiviert. Da spielt es keine Rolle, dass die Hausherren auf Platz zehn stehen und die Gäste ganz vorne.