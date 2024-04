Kreisoberliga: In Birkenau denkt man weiter von Spiel zu Spiel

Seit der Winterpause führt beim VfL Birkenau das Trainerduo Daniel Hahn/Thorben Schmidt Regie. Und es läuft gut. „Klar, wir hatten bei der Niederlage gegen Unter-Flockenbach mal keinen guten Tag. Aber sonst sind wir mit der Entwicklung absolut zufrieden“, sagt Hahn. In der Tabelle belegt der VfL mit 46 Punkten den fünften Tabellenplatz. Theoretisch wäre sogar noch der zweite Tabellenrang möglich. Aber daran denkt das Duo nicht. Erst einmal steht die schwere Auswärtsaufgabe am Sonntag, 15 Uhr, bei Eintracht Wald-Michelbach II im Fokus.

„Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Die Erste von Wald-Michelbach spielt ja am Samstag, aber die Verbandsligatruppe hatte zuletzt auch sehr viele Ausfälle. Wer da jetzt aus der Ersten in der Zweiten Mannschaft auflaufen wird, kann man nicht sagen“, betont Hahn, der sagt: „So wie es aussieht, fehlt bei uns niemand. Wir wollen in Wald-Michelbach wieder alles auf den Platz legen und versuchen, das Spiel zu gewinnen.“ Die Eintracht II kann unterdessen befreit aufspielen, steht mit 36 Punkten auf Tabellenrang sieben.