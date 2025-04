Kreisoberliga: Drei Niederlagen in Folge, aber kein Formtief

Mitlechtern. Die KSG Mitlechtern hat ihre vergangenen drei Partien in der Fußball-Kreisoberliga verloren. Am Sonntag will das Team von Trainer Ronny Sauer aber wieder auf die Erfolgsspur zurückkehren. „Wir haben kein Formtief“, sagt der Coach und betont: „Bei den Niederlagen gegen den VfL Birkenau (2:4) und bei der Tvgg Lorsch (1:3) hatten wir einfach einen brutalen Chancenwucher. Beim 0:4 am vergangenen Wochenende gegen die SSG Einhausen haben mir sieben Stammspieler gefehlt. Das hat man eben gemerkt.“