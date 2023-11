Kreisoberliga: SG Unter-Abtsteinach schiebt sich auf Platz zwei

Die SG Unter-Abtsteinach ist nun Verfolger Nummer eins von Spitzenreiter SV Fürth in der Fußball-Kreisoberliga. Die Mannschaft von Trainer Marcus Lauer setzte sich vor heimischer Kulisse gegen den VfL Birkenau mit 3:2 durch und nutzte den Patzer von Eintracht Bürstadt, um am Gruppenligaabsteiger in der Tabelle vorbeizuziehen. „Insgesamt war es ein verdienter Sieg. Birkenau hat es diesmal nicht geschafft, in der Offensive die gefährlichen Spitzen richtig zum Tragen zu bringen“, meinte SGU-Sprecher Helmut Rutz.