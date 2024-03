Kreisoberliga: SV Unter-Flockenbach II besiegt Birkenau mit 1:0

In der Fußball-Kreisoberliga hat der SV Unter-Flockenbach II am Sonntagnachmittag einen knappen, aber verdienten 1:0 (0:0)-Heimerfolg über den VfL Birkenau eingefahren. SVU-Coach Melvin Schmitt zeigte sich nach dem Erfolg seiner Mannschaft zufrieden. „Wir haben absolut verdient gewonnen. Eigentlich hätten wir schon in der Anfangsphase zwei bis drei Tore machen müssen, die Chancen waren jedenfalls da“, sagte der Trainer, der das Amt bei der Unter-Flockenbacher Zweiten im Winter übernommen hatte.

Der SVU II spielte mit Verstärkung aus dem Verbandsliga-Kader. Unter anderem Yannick Ulpins, Vassilis Chatzigiannakis und Max Heckhoff durften von Anfang an ran. Und die Unter-Flockenbacher waren vor 80 Zuschauern auch zunächst die aktivere Mannschaft, nutzten allerdings ihre Chancen nicht. Zur Pause stand es 0:0. Im zweiten Durchgang hatten die Unter-Flockenbacher mehr Ballbesitz. Birkenau versuchte, Nadelstiche zu setzen. Beinahe wäre der VfL auch durch einen Freistoß aus 30 Metern von Florian Frölich in Führung gegangen. Doch Keeper Dominik Urbanek fischte den Ball noch aus dem Winkel (74.).

Kurz darauf tauchten die Unter-Flockenbacher wieder vor dem Birkenauer Tor auf. Dustin Cooper fiel der Ball vor die Füße, er reagierte blitzschnell und erzielte den Siegtreffer zum 1:0 (78.).

„Wenn wir einen guten Tag erwischen, gehen wir mit einem Dreier nach Hause, wir haben aber zu viele Fehler gemacht und die Chancen, die wir hatten, nicht genutzt“, sagte VfL-Trainer Daniel Hahn nach der Niederlage.

SV Unter-Flockenbach II: Urbanek - Pecerin, Mayer, Cooper, Arnold, Ulpins, Lobo, Heckhoff, Chatzigiannakis, Fischer, Scott.

VfL Birkenau: Roßmann - Schäfer, Marc Halblaub (83. Buchleiter, Heckmann (73. T. Schmitt), Morr (89. Pfahl), Tschunt, Niklas Halblaub, Frölich, Andre Halblaub, Sauer, Hick.

Tor: 1:0 Cooper (78.). Zuschauer: 80. - Beste Spieler: Geschlossene Leistung auf beiden Seiten.

TV Lampertheim - ET Wald-Michelbach II 1:2 (1:1)

Die Eintracht II tat sich beim in dieser Saison noch sieglosen Tabellenschlusslicht doch sehr schwer, kam aber mit einem späten Treffer noch zu einem knappen Sieg. „Wir haben den Gegner vielleicht nicht so ernst genommen, wie wir es hätten tun sollen“, ärgerte sich der Wald-Michelbacher Coach Sascha Amend nach der Partie über die Einstellung seiner Spieler und sagte: „Lampertheim hat das sehr gut gemacht und uns doch sehr beschäftigt.“ Bereits in der 9. Spielminute zappelte der Ball im Wald-Michelbacher Tornetz. Sebastian Kutschera gelang die 1:0-Führung für das Ligaschlusslicht. In der Folge war der TVL dann auch spielbestimmend. Eintracht-Torhüter Samuel Nonnenmann verhinderte mit starken Paraden einen höheren Rückstand seiner Mannschaft. Nach 25 Minuten ließ der Lampertheimer Druck nach. Steffen Albert gelang mit der ersten wirklich guten Wald-Michelbacher Offensivaktion das 1:1 (29.). Bis zur Pause hatte die Eintracht das Spiel wieder im Griff.

Nach dem Seitenwechsel wurde Lampertheim wieder stärker. Doch die Wald-Michelbacher schafften mit Glück und Geschick und vor allem mit einem guten Keeper, dass kein weiterer Treffer der Lampertheimer fiel. Kurz vor Schluss kam die Eintracht II mal nach vorne. Und Marvin Jöst gelang tatsächlich noch der 2:1-Siegtreffer. „Es hat dann ein guter Angriff gereicht“, sagte Amend nach dem doch etwas schmeichelhaften Dreier.

ET Wald-Michelbach II: Nonnenmann - Beisel, Maaß, Jöst, Trautmann, Pudic, Weicker, Döner, Ihrig, Schröder, Albert.

Tore: 1:0 Kutschera (9.),1:1 Albert (29.), 1:2 Jöst (90.+2).

Zuschauer: 80. - Beste Spieler: Geschlossene Leistung auf beiden Seiten. bol

FC Fürth - FC Groß-Rohrheim 5:1 (1:1)

Fußball-Kreisoberligist FC Fürth ist am Sonntag gut aus der zweiwöchigen Spielpause gekommen. Die Mannschaft von Spielertrainer Lucas Oppermann gewann ihr Heimspiel gegen den FC Alemannia Groß-Rohrheim letztlich wieder deutlich mit 5:1 (1:1). In der Tabelle haben die Fürther damit den Rückstand auf den Ligazweiten SG Unter-Abtsteinach, der spielfrei war, auf einen Punkt verkürzt.

„Das war ein klassisches Geduldsspiel“, sagte der Fürther Trainer Lucas Oppermann, der selbst wegen muskulärer Probleme nicht spielte. Auch Andreas Adamek bekam eine Startelfpause. „Er war kränklich unter der Woche, dafür spielte Tim Gensel, der seine Sache auch sehr ordentlich gemacht hat“, sagte der Coach. Den Spielertrainer ersetzte Mert Yapicilar. Die FC-Akteure taten sich aber schwer, hatten zwar optische Vorteile. „Aber die Passgenauigkeit hat mir im ersten Durchgang nicht gefallen“, sagte Oppermann. Dennoch gingen die Fürther mit 1:0 durch Ole Gärtner in die Pause. „Der Gegentreffer kurz nach der Pause hat es uns dann noch einmal richtig schwer gemacht“, sagte der Trainer. Marcel Eckhardt glich zum 1:1 aus (46.). Der FC musste sich erst einmal berappeln, behielt aber die Kontrolle. Ein Eigentor von Nils Döhren sorgte für das Fürther 2:1 (67.). Danach taten sich die Platzherren leichter. Ole Gärtner gelang mit dem 4:1 (75.) das 100. Saisontor. Nils Landzettel (72.) hatte vorher getroffen. Nils Arras erzielte nach Flanke von Gärtner das 5:1.

FC Fürth: Kempf- Yapicilar (58. Stiepel), Gehbauer, Landzettel, Luca Sielmann (77. Orhan), Yannik Sielmann, Turzer, Gensel (58. Adamek), Nerabi, Arras, Gärtner.

Tore: 1:0 Gärtner (34.), 1:1 Eckhardt (46.), 2:1 Döhren (Eigentor, 67.), 3:1 Landzettel (72.), 4:1 Gärtner (75.), 5:1 Arras (81.).

Zuschauer: 100. - Beste Spieler: Geschlossene Leistungen. bol

FV Biblis - SV Fürth 4:4 (1:1)

Der SV Fürth hat in der Fußball-Kreisoberliga diesmal keinen Sieg geholt. Der Spitzenreiter kam beim FV Biblis nur zu einem 4:4 (1:1). Die Fürther verspielten in der Nachspielzeit eine Zwei-Tore-Führung. „Wir wussten ja, dass es eine schwere Partie werden würde“, sagte der Fürther Coach Jochen Ingelmann, der betont: „Für Biblis hat sich das nach Spielschluss als großer Sieg angefühlt, für uns war das Remis wie eine bittere Niederlage. Respekt vor der kämpferischen Leistung von Biblis. Aber das ist Wahnsinn, dass wir eine 4:2-Führung innerhalb von 120 Sekunden noch verspielen. Nach dem 3:4 hätten wir auf das fünfte Tor gehen müssen, haben da eine schlechte Lösung gefunden und kassieren daraufhin noch den Ausgleich.“

Die Fürther hatten von Beginn an mehr Spielanteile. „Aber wir waren da nicht konsequent genug“, befand Ingelmann. Andre Bandieramonte gelang mit einem schönen Schuss aus 20 Metern das 1:0 (20.) . Nach der Bibliser Führung drehte der Tabellenführer zunächst das Spiel mit zwei Toren durch Robin Weber (34.) und Björn Kabel. Die Heimmannschaft erzielte aber durch den guten Björn Schnitzer den Ausgleich. In der Folge sorgte r Chris Diefenbach mit zwei Treffern (69., 85.) für eine vermeintlich beruhigende Führung, die bis in die Nachspielzeit hielt. Dennis Wojtaszek nutzte eine Unkonzentriertheit in der Fürther Defensive zum 3:4 (90.+2) und mit der allerletzten Aktion schlug Bandieramonte nach einem hohen Ball zu.

SV Fürth: Hummel - Geissinger, Jure Vucic, Dolicanin, Antonijo Vucic, Weise, Incirkus (88. Tilki), Weber, Babic (89. Gözübüyük), Kabel, Chris Diefenbach.

Tore: 1:0 Bandieramonte (23.), 1:1 Weber (34.), 1:2 Kabel (52.), 2:2 (55.), 2:3, 2:4 Chris Diefenbach (59., 84.), 3:4, 4:4 Bandieramonte (90.+3).

Zuschauer: 150. - Beste Spieler: Bandieramonte, Björn Schnitzer/Chris Diefenbach. bol

KSG Mitlechtern - Sportfreunde Heppenheim 1:0 (0:0)

In der Fußball-Kreisoberliga hat die KSG Mitlechtern das wichtige Heimspiel gegen die Sportfreunde Heppenheim mit 1:0 (0:0) für sich entschieden. Zum Matchwinner wurde Winterneuzugang Jason Behrmann, der schon in Ober-Abtsteinach zum 1:0 getroffen hatte. Der Mannschaft von Trainer Ronny Sauer gelang damit der nächste Sieg über einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib.

„In Ober-Abtsteinach haben wir gewonnen und zu null gespielt, jetzt wieder kein Gegentor kassiert und den Dreier mitgenommen. Wir können hochzufrieden sein. Das hätte man sich vor zwei Wochen nicht wünschen können“, frohlockte der KSG-Trainer. In der Tabelle hat Mitlechtern nun fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. „Natürlich können wir noch nicht beruhigt sein, aber die sechs Punkte aus den vergangenen Spielen tun sehr gut“, sagte Sauer.

Die 80 Zuschauer sahen Abstiegskampf pur. Es war eine Partie mit vielen Nickligkeiten. Klare Torchancen erspielten sich zunächst beide Teams nicht. Die erste gute Chance hatte Mitlechtern. KSG-Angreifer Jason Behrmann, der im Winter nur zur KSG gekommen war, vergab in der 43. Minute die erste große Möglichkeit. Heppenheim hielt dagegen, war aber lange im Abschluss zu harmlos. Im zweiten Durchgang schlug dann Mitlechtern zu: Maurizio Müller schlug einen weiten Pass, den Behrmann aufnahm und aus 16 Metern schloss er zum 1:0 (63.) ab. In der Folge verteidigte Mitlechtern die Führung. Heppenheim warf alles nach vorne. Ehsan Arfai hatte den Ausgleich auf dem Fuß, vergab aber (85.). Zu diesem Zeitpunkt spielten beide Mannschaften nur noch mit zehn Akteuren. Maurizio Müller bei der KSG und Jaylen Follo bei Heppenheim sahen die Rote Karte (75.). In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch. Mitlechtern brachte den Vorsprung aber über die Zeit. Kadir Kilic sah bei den Sportfreunden wegen Schiedsrichterbeleidigung ebenfalls noch die Rote Karte.

KSG Mitlechtern: Heckmann - Knecht (53. Schmitt), Klein, Hohrein, L. Schneider, Müller, Dippel, Renkewitz (67. Kalt), Tremper, J. Schneider, Behrmann.

Tor: 1:0 Behrmann (63.).

Zuschauer: 80. - Beste Spieler: Laurin Schneider, Tremper, Dippel/ Geschlossene Leistung.

SSG Einhausen - FC Ober-Abtsteinach 3:1 (2:0)

Auch das nächste Sechs-Punkte-Spiel ging für den abstiegsbedrohten Aufsteiger verloren. In der Tabelle fiel der FCO auf einen direkten Abstiegsrang zurück. Einhausen überholte die Ober-Abtsteinacher, rückte auf den Relegationsplatz vor und hat zugleich zwei Punkte Vorsprung. Insgesamt war das, was der FCO vor allem in der ersten Hälfte zeigte, einfach zu wenig. Einhausen machte das Spiel. Mit einem Doppelschlag durch Treffer von Max Wiegand (28.) und Tom Großfeld (32.) gelang den Platzherren eine 2:0-Führung. Kurz nach Wiederanpfiff legte Sven Ritzert das 3:0 (47.) nach. Robin Beckenbach gelang zwar postwendend das 1:3 (48.), doch in der Folge nutzte der FCO seine wenigen Chancen nicht. Einhausen gewann verdient.

FCO: Wiegand - Roth, Weihrich, Hoppe, Brkic-Hotic, Jaap, En. Beka (46. Bessler), Erak, Beckenbach, Stang, Müller (45. Er. Beka).