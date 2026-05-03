Meister VfB Lampertheim setzt in Zotzenbach andere Prioritäten

Zotzenbach. Das ist eine faustdicke Überraschung: Gegen einen ersatzgeschwächten Meister VfB Lampertheim gewann der Tabellendritte FSV Zotzenbach in der Fußball-Kreisliga B mit 4:0 (1:0). Für die Hausherren war der Sieg gegen extrem wichtig, um weiterhin um Platz drei mitspielen zu können, denn der direkte Konkurrent VfR Bürstadt holte ebenfalls drei Punkte, sodass beide Teams weiterhin punktgleich sind.

Dem FSV kam zupass, dass einige Lampertheimer in der zweiten Mannschaft aushalfen und damit im Kader fehlten. Gerade zum Ende hin machte sich dies bemerkbar, als die Gäste zunehmend dem Tempo Tribut zollen mussten. Dass alles nach Maß für die Einheimischen lief, hatten sie auch dem frühen 1:0 durch Riza Aydogan in der 8. Minute zu verdanken, der nach einem Eckstoß aus 16 Metern ins kurze Eck traf. Danach neutralisierten sich beide Teams über längere Zeit, und es dauerte einige Zeit bis zur nächsten gefährlichen Aktion. Bis weit in die zweite Hälfte hinein entwickelte sich eine offene Partie. In der 68. Minute traf David Rauch zum erlösenden 2:0, als er eine Hereingabe von Baur verwertete. „Dann war der Bann gebrochen“, freute sich Vorsitzender Roland Agostin.

Der VfB probierte es zwar noch, aber der FSV verteidigte die Angriffe konsequent. Als beim Gegner langsam die Kräfte schwanden, erzielte Nicolas Vollrath in der 72. Minute das 3:0. Ein paar Minuten später fiel sogar das 4:0 aus einer ähnlichen Aktion wie beim zweiten Treffer: Baur setzte sich rechts durch, passte nach innen zu Rauch, und der legte erfolgreich auf Luca Strubel auf.

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FSV Zotzenbach: Klische (35. Kohl), J. Rauch, Appelt, Strubel, Aydogan (75. Kusci), Vollrath, D. Rauch (85. Beutel), Baur, Ceneli, Hufnagel (75. Wecht).

SV Fürth II – Olympia Lorsch II 1:1 (0:1)

Am Ende stand in einem sehr guten B-Liga-Spiel ein gerechtes Unentschieden. Beide Teams gingen ein hohes Tempo, dem sie gegen Ende aufgrund der dünnen Personaldecke und der hohen Temperaturen etwas Tribut zollen mussten. Fürths sportlicher Leiter Sören Weise sah eine kämpferisch und spielerisch gute Partie. Seine Elf geriet kurz vor der Pause in Rückstand, glich aber in der 52. Minute durch Jakob Lennert aus.

SV Fürth II: Stephan, Jöst, Orhan, N. Diefenbach, M. Diefenbach, Lennert, Schäfer, Weber (46. Schütz), Görner, Mahl (59. Schneider), Weise.

SV Unter-Flockenbach III – SV Bürstadt II 1:1 (1:1)

Das allwöchentliche Problem der mangelnden Chancenverwertung brachte den SVU erneut um den Sieg. Die Elf war klar dominant und spielbestimmend, ließ jedoch allein drei hundertprozentige Möglichkeiten ungenutzt, ärgerte sich Trainer Felix Dalichow, von vielen weiteren ganz zu schweigen. Als Einziger traf Mark Meyer in der 19. Minute zum 1:0. „Das spiegelt die Saison wider“, sagte er. Obwohl die Einheimischen die klar bessere Mannschaft waren, schafften sie es nicht, den zweiten Treffer nachzulegen, und kassierten stattdessen den Ausgleich. „Wir hatten einfach kein Spielglück, dass doch einer mal reingeht.“ Abgesehen von diesem Manko sah er den Auftritt seiner Elf als gelungen an.