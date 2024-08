Nach dem 2:3 wird es noch einmal eng für die SG Wald-Michelbach

Erleichterung – das war es, was Trainer Nico Garotti am Sonntag nach dem ersten Gruppenliga-Heimspiel seiner SG Wald-Michelbach in der neuen Saison gegen die FSG Riedrode verspürte. Nach dem 0:3 zum Ligastart beim SV Geinsheim gaben die Grün-Weißen vor rund 100 Zuschauern die passende Antwort und feierten mit einem 4:2-Erfolg die ersten Punkte.