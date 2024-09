Lediglich eine Niederlage kassierten die Handballerinnen des TSV Birkenau in der Saison 2023/2024 und durften damit völlig verdient die Badische Meisterschaft feiern. Dass es in der neuen Spielzeit dennoch in der alten Klasse, die nun Oberliga Baden heißt, weitergeht, hat gute Gründe.