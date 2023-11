Pokalhorror für den SV Unter-Flockenbach beim SV Fürth

Die Zähne ausgebissen

„Wir haben kompakt verteidigt, wie wir es uns auch vorgenommen haben. In der ersten Hälfte haben wir unsere Konter noch nicht so ausgespielt. Nach der Pause waren wir phasenweise sogar die stärkere Mannschaft. Die Mannschaft hat über die 90 Minuten all das, was wir uns vorgenommen haben, perfekt umgesetzt“, so Ingelmann. Wie makabre Symbole dessen, was für die Unter-Flockenbacher kommen sollte, ragten die zunehmend kahlen Bäume rund um den Kunstrasen wie Skelette in den vom fahlen Flutlichtschein erhellten Nachthimmel. Sie ließen das Ende erahnen, das Ende der Zeit, in der sich der SVU als ungeschlagen in den Pflichtspielen bezeichnen durfte. „Das war jetzt unsere erste Niederlage, womit wir auch erst einmal umgehen müssen. Aber ich weiß, dass wir Charakter und am Sonntag im nächsten Ligaspiel ein deutlich anderes Gesicht zeigen werden“, ist sich Memic sicher, seinen Zauberlehrlingen rechtzeitig zum Duell beim Titelkonkurrenten aus Bad Homburg neue Magie einzuhauchen. Gerade was die Durchschlagskraft in der Offensive betraf, war der Auftritt in Fürth zu blutleer.