Robin Weber hat beim SV Fürth ein starkes Comeback

Der vergangene September war für Robin Weber ein herausragend guter Monat. In allen fünf Partien des SV Fürth sorgte der 20-Jährige für wichtige Akzente, in vier Spielen durfte er sogar einen eigenen Treffer feiern, wobei der Jubel nach seinem 3:2-Siegtor in der Nachspielzeit bei der Tvgg Lorsch besonders groß ausfiel. Dieser Hochphase im Dress des Tabellenführers folgte für Weber jedoch prompt eine harte Leidenszeit. Anfang Oktober, beim 2:2 im Topspiel gegen Eintracht Bürstadt, passierte es. „Ich wurde im Sprint gestoßen und bin sehr unsanft gelandet. Es hat geknackst und ich habe direkt gemerkt, dass was gebrochen ist“, denkt er mit Grausen zurück an seinen erlittenen Schlüsselbeinbruch, der ihn die folgenden drei Monate außer Gefecht setzte – und nicht zuletzt eine „sehr schmerzhafte“ Angelegenheit war.