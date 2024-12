Patrik Babic nutzt seine Chance beim SV Fürth

Eigentlich hatte Patrik Babic gar nicht damit gerechnet, am Sonntag im Gastspiel des SV Fürth in der Fußball-Gruppenliga von Beginn an aufzulaufen. Weil Teamkollege Robin Weber mit Oberschenkelproblemen kurzfristig passen musste, rückte der 20-jährige Kroate dann aber spontan in die Startelf der Partie beim SV Hahn – und mit seinem Doppelpack war Babic beim 2:1-Sieg im Aufsteiger-Duell der gefeierte Mann.