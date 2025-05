SG Wald-Michelbach hat am Sonntag womöglich nur elf Feldspieler

Wald-Michelbach/Fürth. Mit dem 4:2-Coup beim bisherigen Tabellendritten FC 07 Bensheim hat die SG Wald-Michelbach ihren Negativlauf in der Fußball-Gruppenliga zu den Akten gelegt – und peilt nun im vorletzten Heimauftritt der Saison gleich das nächste Erfolgserlebnis an, wenn am Sonntag um 15 Uhr der TSV Höchst auf dem Kunstrasen vorstellig wird: „Wir wollen da auf jeden Fall zu Hause nachlegen, nachdem wir schon das Hinspiel auf dem für uns eher ungewohnten und daher schwer zu bespielenden Naturrasen gewonnen haben“, sagt SG-Co-Trainer Andreas Lerchl, der die SG im Oktober letzten Jahres mit seinem 1:0 auf Kurs zum 3:2-Erfolg gebracht hatte.