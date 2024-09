Spielertrainer Riza Aydogan wirft beim SV/BSC Mörlenbach hin

Spielertrainer Riza Aydogan ließ am späten Dienstagabend nach dem Training des SV/BSC Mörlenbach in der Mannschaftsbesprechung die Bombe platzen. Mit sofortiger Wirkung legt er sein Amt beim Fußball-A-Ligisten nieder. Damit schockierte er jahrelange Mitstreiter und die engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter der Fußballabteilung. Der 41-Jährige sprach von Differenzen zwischen der Mannschaft und sich: „Da wollte ich lieber den Kürzeren ziehen und nicht alles kaputtmachen, was wir gemeinsam in all den Jahren aufgebaut haben.“