SV Fahrenbach ist trotz der Niederlage zufrieden

Die Oberliga-Ringer des SV Fahrenbach verloren am Donnerstag ihren zweiten Kampf in Folge. Gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer ASV Schaafheim unterlag das Team von Trainer Frank Münzenberger in eigener Halle vor 250 Zuschauern mit 7:19. Beim noch sieglosen ASV Griesheim wollen die Fahrenbacher am Samstag (20 Uhr) wieder auf die Erfolgsspur zurück.